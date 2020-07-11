Manisa’da 20 dekar alan küle döndü

Manisa’nın Kula ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 20 dekarlık alanda etkili oldu. Çevre ilçelerden gelen ekiplerin çalışmaları ile yangın kontrol altına alındı.

Manisa'da Kula’ya bağlı kırsal Ahmetli Mahallesi Hacımahmutlu mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle ormanın ortasında çıkan yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

KONTROL ALTINA ALINDI

Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri ile Orman İşletme Şefliğine ait ekiplerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı.

Ormanlık alandaki yangına müdahale eden ekiplere, çevredeki vatandaşlar da hortum taşıyarak destek verdi. Yangında ormanlık alan içerisinde bulunan yavru hayvanlar da telef oldu.

Yaklaşık 20 dekarlık alanda etkili olan yangında zeytinlik zarar gördü. Yangına 2 itfaiye ekibi ile Kula, Salihli ve Divlit Orman İşletme Şefliklerine bağlı 4 arazöz ekibi müdahale ederken, soğutma çalışmaları ise sürüyor.