Manisa'daki kavgayı ayırmaya çalıştı, vurularak hastaneye kaldırıldı Bıçaklı iki saldırganı uyarmak için giden S.Ö., silahla vuruldu. Kurşunun karnını sıyırdığı S.Ö. hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde panik anları yaşandı.

Olay, Yarhasanlar Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir yerel gazetede muhabir olarak çalışan S.Ö., akşam saatlerinde esnaf olan kardeşinin yanına ziyarete gitti.

Süpürge sapıyla kovaladı

Bu sırada hemen yakınındaki kavgayı gören S.Ö., cep telefonuyla haber için kayıt alırken, bıçaklı iki saldırganın bir şahsı kovaladığını gördü.

Kavgaya karışan gençleri uyarmak için yanlarına giden S.Ö., bir anda elinde bıçak olan şahsın saldırısına uğradı.

Kaçan bıçaklı saldırganı süpürge sapıyla kovalamaya başlayan S.Ö., bu sırada kavgalı grupla bağlantılı olduğu öğrenilen Ü.B. isimli şahsın fiziki müdahalesiyle karşılaştı.

S.Ö. bunun üzerine bu kez Ü.B.’yi kovaladı.

Hastaneye kaldırıldı

Ü.B., koştuğu esnada belinden çıkardığı silahla S.Ö.’ye ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

Silahtan çıkan mermi şans eseri S.Ö.’nün karnını sıyırarak geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kurşun sıyırmasından dolayı hafif yaralanan S.Ö.’yü yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.

S.Ö.’ye bıçak ve silahla saldıran 2 kişi için polis geniş çaplı araştırma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.