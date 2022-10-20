Manisa'daki maden işçilerinden, Bartın şehitlerine saygı durusu

Bartın'daki maden faciasında can veren 41 işçi, Manisa Soma'daki maden işçileri tarafından saygı duruşu ile anıldı. İşçiler saygı duruşu sonrasında işbaşı yaptı.

Bartın'daki maden ocağında yaşanan facia sonucu hayatını kaybeden 41 işçi, Somalı meslektaşları tarafından anıldı.

Türkiye Kömür İşlermeleri'ne bağlı olarak Manisa'nın Soma ilçesinde çalışan işçiler, Bartın şehitleri için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

İşçiler, işbaşını da saygı duruşunun ardından gerçekleştirdi.

"Maden işçiliği dünyanın en ağır iş kolu"

Maden İşçileri Sendikası Soma Şubesi Başkan Yardımcısı Maden Teknikeri Selçuk Metin, saygı duruşu öncesi yaptığı kısa konuşmada, "Maden işçiliği dünyanın en ağır iş kolu olarak dile getiriliyor. Maden ocaklarının açığı, yer altı ayrımı olmadan birliktelik içinde olduğumuzu göstermek istedik. Dün bu fikir gelişti ve kabul gördü. Saygı duruşunda bulunup, dua okuyacağız.

"Allah bir daha böyle elim kazalar göstermesin"

Bütün iş yerlerimizde bu saygı duruşu yapılacak. Ben buraya geldim. Maden şehitlerimizin ruhları şad olsun. Allah'ım tüm işçi sınıfına bir daha böyle elim kazalar göstermesin. Allah gani gani rahmet eylesin. Geride kalanlara sabır versin. Allah bir daha böyle elim kazalar göstermesin." dedi.