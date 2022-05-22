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    Manisa'daki modifiye araçlar görücüye çıktı

    Girişlerin ücretsiz olduğu Ortaköy Mesire Alanı'nda düzenlenen 4. Cadde Manisa Tuning Fest 2022'de bin 600 otomobil yarıştı.
    • 22.05.2022 - 17:40
    • Güncelleme : 22.05.2022 - 17:42
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    Manisa'daki modifiye araçlar görücüye çıktı

    Manisa Yunusemre Belediyesi, Cadde Manisa Modifiye Araçlar Derneği işbirliği ile Ortaköy Mesire Alanı'nda modifiye araç tutkunlarını ağırladı.

    İHA'nın haberine göre; 7’den 70’e modifiye tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği 4. Cadde Manisa Tuning Fest 2022’de yaklaşık bin 600 otomobil, Avrupa Güzellik, Ticari Güzellik, Tofaş Güzellik ve Desibel kategorilerinde yarıştı.

    Festivale yoğun ilgi

    Alana girişin ücretsiz olduğu organizasyona yoğun katılım gerçekleşti.

    Festivale Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Cadde Manisa Modifiye Araçlar Derneği Başkanı Sefa Giray, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Birim Müdürleri ve binlerce kişi katıldı.

    Etkinlik ile gençleri buluşturmaktan mutluluk duyduğunu belirten Belediye Başkanı Çerçi, organizasyona duyulan ilginin sevindirici olduğunu söyledi.

    "Bu yıl etkinliğimizin 4'üncüsünü düzenledik"

    Başkan Çerçi burada yaptığı açıklamada, "Bu yıl etkinliğimizin 4'üncüsünü düzenledik. Gençler inşallah güzel bir şekilde zaman geçirdiler. Emeği geçenleri kutluyorum." dedi.

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