Manisa'daki orman yangınında şüpheli tarım işçisi tutuklandı Saruhanlı ilçesinde, önceki gün çıkan ve dün 23'üncü saatin sonunda söndürülen orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 23 yaşındaki tarım işçisi Ş.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

Manisa Saruhanlı'nın kırsal Hatıplar Mahallesi'nde, 24 Temmuz'da saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı.

Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, bölgeye çok sayıda orman personeli sevk edildi.

Yangının büyümesi üzerine İzmir ve Balıkesir'den de ekipler takviye olarak bölgeye gönderildi.

Alevler Sarısığırlı Mahallesi yakınlarındaki ormana da sıçradı.

18 meskun yandı

Mahalledeki 14 ev ve 3 ahır tamamen, 1 ev ise kısmen yandı.

Yangına 9 uçak, 4'ü gece görüşlü olmak üzere 19 helikopter, 56 arazöz, 13 su ikmal aracı, 5 iş makinesi, 5 yer ekibi, 18 itfaiye aracı, 15 emniyet ve jandarmaya ait TOMA, toplamda 450 orman işçisiyle müdahale edildi.

Mahalleler boşaltıldı

Öte yandan Çaltepe, Gökbel ve Sarıçam mahalleleri de tedbir amacıyla boşaltıldı.

250 hektarlık alanda etkili olan yangın dün saat 12.00 sıralarında 23 saat sonra kontrol altına alındı.

Ekipler inceleme başlattı

Saruhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, yangının başladığı noktada çalışma yaptı.

Bölgede çay demlemek için ateş yakıldığı ve çok sayıda sigara izmariti tespit edildi.

Bir kişi gözaltına alındı

Tanık ifadelerinin ardından Hatıplar Mahallesi yakınlarındaki badem bahçesinde çalışan mevsimlik tarım işçisi Ş.K. şüpheli olarak bu sabah jandarma tarafından gözaltına alındı.

Tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.