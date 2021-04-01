Manisa'daki turşu fabrikası faaliyetten men edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, turşu tankında görüntü paylaşılan işletmenin mühürlenerek faaliyetten men edildiğini duyurdu.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi nüfusuna kayıtlı İsa T., Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki bir tesiste elbiseleri ve çıplak ayaklarıyla turşu kazanına giren akrabası Ali G.’yi cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaşmıştı.

Sosyal medyada infial yaratan görüntüleri inceleyen ekipler, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜLERİ KAYDEDEN ŞAHIS YAKALANDI

Yapılan incelemede, her iki şahsın da Viranşehir ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirlendi. Videoyu çeken İsa T.'nin adresini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Zanlı emniyette götürülürken kazanda görüntülere yansıyan ve Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yaşadığı belirlenen Ali G.’nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İŞLETMEYE MÜHÜR VURULDU

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı da görüntülerin ardından harekete geçti. Bakanlık, işletmenin mühürlenerek faaliyetten men edildiğini, yetkilileri hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, olaya ilişkin açıklama yaparak, "Basın ve yayın organları ile sosyal medyada infial yaratan, turşu işletmesindeki uygunsuz görüntülere sebep olan A.G. isimli şahıs, ikametgahı olan Urfa Viranşehir’de gözaltına alınmıştır. Konuyu açıklığa kavuşturan Ankara, Şanlıurfa ve Manisa emniyetimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Manisa'daki turşu tesisinde skandal görüntü

30 BİN TL CEZA KESİLDİ

Ayrıca işletmeye 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında 30 bin 406 lira idari para cezası uygulandı.