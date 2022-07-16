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    Manisa'daki yangında 10 dönüm alan zarar gördü

    Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alınırken 10 dönümlük arazi zarar gördü.
    • 16.07.2022 - 13:50
    • Güncelleme : 16.07.2022 - 13:51
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    Manisa'daki yangında 10 dönüm alan zarar gördü

    Türkiye, geçen yılda olduğu gibi bu senede de orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor.

    Biri bitmeden diğeri başlayan yangınlara, müdahaleler hızlı bir şekilde yapılıyor.

    Geçtiğimiz günlerde Çeşme ve Datça'da yüzlerce hektar alan, çıkan orman yangınları nedeniyle yok olurken son yangın haberi de Manisa'dan geldi.

    Akhisar da yandı

    Akhisar ilçesindeki ormanlık alanda yangını çıktı.

    Takviye gönderildi

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Ekipler tarafından bölgedeki yangına müdahale edilirken takviye olarak 2 arazöz daha gönderildi.

    Yangın kontrol altına alındı

    Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı.

    10 dönüm arazi zarar gördü

    DHA'nın habaerine göre; yangında 10 dönümlük orman arazisi zarar görürken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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