ABB Başkanı Mansur Yavaş, 6'lı masadan adaylık görevi gelirse kabul edeceğini söyledi.

Muhalefet kanadında adaylık tartışmaları sürüyor.

6'lı masada aday belirleme konusunda ayrı görüşler nedeniyle lider kurmayları arasında laf dalaşı kamuoyun ayansıyor.

Konu hakkında liderlerin desteklediği isimler de sık sık gündeme geliyor.

Bu kapsamda adaylık için adı en çok ön plana çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş bir araya geldi.

İmamoğlu, Yavaş'ı Ankara'daki makamında ziyaret etti.

Mansur Yavaş: 6'lı masa isterse aday olurum VİDEO

İmamoğlu kabulünden sonra adaylığa yeşil ışık

Ziyaretin ardından Mansur Yavaş'ın gençlerle yaptığı bir söyleşi görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.

Gençlerle bir araya gelen ABB Başkanı'na cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı da soruluyor.

Soruya "Ben bu soruyu duymamak için hiçbir yere gitmiyorum." şeklinde bir şaka ile karşılık veren Yavaş, adaylık için yeşil ışık yaktı.

"6'lı masa ne derse ona uyarım"

6'lı masa'dan gelecek göreve uyacağını belirten yavaş şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklar sağ olun sizlerin teveccühü... Güzel bakan güzel görürmüş. Ama Ankara halkı bizi Ankara için seçti ve hizmet etmemizi bekliyor. Bizden başka bir görev beklenirse biliyorsunuz bu 6'lı masa'nın görevi.

gBiz o ne derse ona uyacağız. Ama çok samimi olarak bir şey söyleyeceğim; hem 6 milyonluk bir şehirde belediye başkanı olacaksınız hem de korumasız rahat bir şekilde halkın içinde gezeceksiniz. Daha bundan büyük bir makam da tanımıyorum."