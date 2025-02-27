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CHP'de adaylık krizi erken başladı...

Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adayı seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Mansur Yavaş "erken" bulduğu ön seçime sıcak bakmayarak yarışta yer almayacağını açıklamıştı.

İmamoğlu'nun tek aday olarak gireceği netleşince gözler Yavaş'a çevrildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ön seçimlerde aday olmasına ilişkin yaptığı açıklama sıralarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açıklamalarda bulundu.

"İZLİYORUZ"

İmamoğlu'nun tek adaylı ön seçimi için kinayeli bir şekilde "hayırlı olsun" dileğini ileten Yavaş " Söyleyecek bir şey yok. İzliyoruz... Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir, o kadar söyleyeceğim. " diyerek adaylığa açık kapı bıraktı.

TOPLANTIYA KATILMADI

Yavaş, "CHP’nin toplantısı yerine neden bu toplantıyı tercih ettiniz?" sorusuna "Özel bir sebebi olmasına gerek var mı? biraz provoke bir soru bu. Bu toplantı daha önce belli olmuştu. CHP kuruluşunun saat 15.00’te toplantısı var, ona katılacağız sadece" diye yanıt verdi.

İMAMOĞLU, CHP'LİLERE HİTAP ETMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı sıfatıyla açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu birlikte geldi.

Toplantıya CHP'li milletvekilleri de katıldı.

Ön seçimlerde tek aday olan İmamoğlu "Bir karar vereceğiz. Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyecek ve büyük ve kutlu bir yolculuğa başlayacağız. Partimiz cumhurbaşkanı adayını belirleme kararı vermiştir. Rakibimiz büyük bir panik yaşıyor. Çünkü onlar bugüne kadar kendilerine rakipsiz zannettiler. Rakiplerini kendileri belirleyebilir zannettiler, iktidarlarını sonsuz zannettiler" ifadelerini kullandı.