Mansur Yavaş, adaylık için Kemal Kılıçdaroğlu ile fikir alışverişinde

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CHP'de gündem olası erken seçim...

Geçtiğimiz hafta CHP Lideri Özgür Özel, partiden çıkacak adayı belirlemek için çalışmaların startını grup toplantısında duyurdu.

Çalışmaların başlamasıyla da cumhurbaşkanı aday adayları İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında kıran kırana yarış başladı.

Parti kulislerinde CHP Lideri Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nu desteklediği öğrenilirken, Mansur Yavaş'a ise destek CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

Mansur Yavaş adayın ön seçimle belirlenmesinden rahatsız olurken bu süreç içinde akıl hocasının da Kemal Kılıçdaroğlu olduğu ortaya çıktı.

YAVAŞ KILIÇDAROĞLU'NA SÖYLEDİ

Konuyla ilgili gazeteci Özlem Gürses, Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşmasını anlattı.

Gürses adaylık için Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu ile konuştuğunu duyurarak "Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın CHP içindeki aday belirleme sürecinden rahatsız olduğunu bana aktardı." ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan Mansur Yavaş da bugün Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini destekleyen bir açıklama yaptı.

Yavaş, "Aday belirlemenin çok erken olduğunu düşüncesindeyim. Seçim tarihi belli değil." ifadelerini kullanarak sürece karşı çıktı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN 9 ÖNERİ

Hatırlanacağı üzerine Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın açıklamalarına paralel olarak partideki adaylık sürecinin bir an önce durdurulması gerektiğini söyleyerek şu önerileri sıralamıştı;

ERKEN DOĞUM RİSKİ

Cumhurbaşkanlığı adaylığının sanki tek gündemimiz ve sorunumuzmuş gibi gündemde tutulması, muhalefet bloğunun ve partimizin motivasyonu düşürürken, iktidarı rahatlatmaktadır. Önceliğimizin erken seçim talebi olması gerekirken, enerjimizi farklı alanlara harcamamalıyız. Bunu bir 'erken doğum' olarak tanımlayabiliriz. Erken doğumların riskini ise hepimiz biliyoruz.

PARTİNİN İÇİNE EL BOMBASI KOYMUŞ OLURSUNUZ

Bugünden Cumhurbaşkanlığı seçimleri için parti içinde bir yarışı başlatmak, tarafları kutuplaştırır ve sonuçta bu Erdoğan'ın işine gelir. Daha açık söylemek gerekirse, böyle bir süreç, ‘pimi çekilmiş el bombasının partinin içine konması demektir.'

İL İLÇE ÖRGÜTLERİNİ DİKKATE ALIN

Türkiye bir yarı açık cezaevine dönmüşken, işsizler, emekliler, çiftçiler, esnaf yani toplumun her kesimi kan ağlarken partinin enerjisi içe dönük bir tartışmaya, kutuplaşmaya evrilmemelidir. Bu kutuplaşma sadece adaylar düzeyinde değil, il - ilçe örgütleri düzeyinde de oluşur. Bu siyasetin doğasında vardır. Bu gerçeği görmezden gelemezsiniz.

PARTİYE ZARAR VERİR

Bugünden bir Cumhurbaşkanlığı tartışması başlatırsak, seçmenin gündemi ile partinin gündemi ayrışacaktır. Bu en çok partiye zarar verir. Yani 'koyun can derdinde kasap da et derdinde' algısı toplumun belleğine yerleşir.

AK PARTİ'NİN İŞİNE GELİR

Haydi diyelim bu sürece devam edilecek. Birden fazla cumhurbaşkanı adayı parti üyelerine 'beni seçin' ya da 'bana oy verin' derken neyi vaat edecek? Ne söyleyecekler? Daha partinin görüşü bile netleşmemişken, ya da yokken!.. Sosyal medyadaki kirliliği, trol ordularının görevlerini düşünürsek parti içi bir karalama süreci en çok Erdoğan'ın işine yaramayacak mıdır?

AYRIŞMALAR TETİKLENECEK

Böyle bir sürecin başlaması, partinin birliğine ve bütünlüğüne zarar vermeyecek midir? Parti içinde ayrışmayı tetiklemeyecek midir?

YASA VAR

Cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği konusunda bir yasa var. Meclis'teki CHP grubunun iradesi bir anlamda ipotek altına alınmayacak mıdır?

50+1 OYA İHTİYACIMIZ VAR

Hiç unutulmaması gereken bir gerçek var. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için yüzde 50+1 oya ihtiyacımız var. CHP'nin oy oranı belli. Aday belirlenirken bu gerçeği hiçbir zaman göz ardı edemezsiniz. Cumhurbaşkanlığı seçim süreci, sadece kendimizin çalıp, kendimizin oynayacağı bir süreç değildir. Bu gerçeği hiçbir CHP'li yöneticinin unutmaması gerekir.

DERHAL SON VERİN

CHP yönetiminin bugün için yapması gereken ilk iş, 'kim cumhurbaşkanı olacak?' tartışmalarına derhal son vermektir. Parti yetkilileri, 'zamanı geldiğinde partinin yetkili organları adayımızı belirleyecektir' açıklaması tüm bu gereksiz tartışmaların önünü kesecektir."