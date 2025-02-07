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CHP'de gündem, partiden çıkacak cumhurbaşkanı adayı...

İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında kıran kırana başlayan yarışta ön seçim kavgası yaşanıyor.

Parti içinde yapılacak ön seçime karşı çıkan Mansur Yavaş, adayın parti dışında da oylanması yönünde beyanlarda bulundu.

Bununla birlikte aday belirleme sürecinin çok erken olduğunu ve sürecin ertelenmesi gerektiğini belirten Yavaş, konuyla ilgili bugün basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ön seçimle ilgili sorulan bir soruya yanıt veren Yavaş, CHP Lideri Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na rest çekerek şu ifadeleri kullandı;

"YA TUTUKLANANLAR YA DA HAKKINDA DAVA AÇILANLAR..."

Ya tutuklananlar, haklarında dava açılanlar ya da aday kim olacak tartışmaları. 5 yıl boyunca aday kim olacak diye tartıştılar. Şimdi de ben bilerek tartıştırdıklarını, bilerek bu gündemleri yarattıklarını düşünüyorum ki bu konular konuşulmasın diye.

"ÖNCELİK EKONOMİ"

Önceliğimiz budur, ekonomidir. Eğer iktidarı değiştirmek istiyorsanız, ilk yapılacak şey bu yoksul insanlara, darda kalan insanlara hem belediyeler hem muhalefet partileri olarak sahip çıkmaktan geçer. Bunlar ortadan kalkmadığı müddetçe cumhurbaşkanı olsanız ne yazar, hangi makam bunları telafi eder?

ÖN SEÇİME TEKRAR REST

Mansur Yavaş, bir basın mensubunun "İmamoğlu ve Özel ile yapacağınız üçlü görüşmede nasıl bir tutum alacaksınız?" sorusuna verdiği cevapta tekrar ön seçime bir kez daha rest çekerek "Sonuna kadar emeklilerimiz ve asgari ücretlilerin yanında olacağız." cevabını verdi.