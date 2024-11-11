Mansur Yavaş, Ankara havası oynadığı Tan Taşçı'ya 41 milyon lira ödediğini açıkladı

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Ankara'nın gündemi konserler...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin fahiş fiyattan düzenlediği konserlere tepki geldi.

KONSER ÜCRETLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve konserler için yapılan ödemelere ilişkin açıklama yaptı.

Yavaş, çok tartışılan Ebru Gündeş konseri için toplam 44 milyon lira ödendiğini açıkladı.

Candan Erçetin konseri için de 80 milyon TL ödendiği iddialarına yanıt veren Yavaş, 8 sanatçıya toplam 94 milyon TL ödeme yapıldığını söyledi.

Ayrıca Yavaş, Gülşen, Murat Boz ve Mor ve Ötesi konserleri için de 78 milyon 500 bin TL ödeme yapıldığını belirtti.

TAN TAŞÇI'YA 41 MİLYON LİRA ÖDEME

Yavaş'ın açıkladığı harcamalardan birisi de 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndaki Tan Taşçı konseri oldu.

Yavaş, Tan Taşçı konserine 41 milyon 950 bin lira ödendiğini söyledi.

"KONSER BAŞI NE DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRECEKSİNİZ"

Mansur Yavaş, konsere ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

Semicenk, Gazapizim ve Edis üç sanatçı. Teknik yine 46 milyon lira. Burada ses, sahne ve diğer ekipmanlar var. 17, 18, 19 Mayıs'ta 3 konser, teknik kurulum 48 milyon lira, sanatçılara ve ekiplerine ödenen paralar 30 milyon lira. 78 milyon 500 bin lira. Üçe böldüğünüz zaman konser başı ne düştüğünü göreceksiniz. 30 Ağustos'ta Tan Taşçı konserine kurulumla beraber 41 milyon 950 bin lira ödenmiş.

YAVAŞ, TAN TAŞÇI İLE KARŞILIKLA ANKARA HAVASI OYNAMIŞTI

Mansur Yavaş'ın Tan Taşçı konserindeki görüntüleri dikkat çekmişti.

Sahneye çıkan Mansur Yavaş, Tan Taşçı ile birlikte karşılıkla Ankara havası oynamıştı.