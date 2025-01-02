ANKA

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde uzun yıllardır “üç aylar”ın gelişi havai fişeklerle kutlanıyor..

İlçe halkı kabir ziyaretlerinin ardından havanın kararmasıyla, sokaklara dökülüp, ışık saçıcı ve patlayıcı maddelerle gelenek haline gelen bu geceyi kutladı.

İlçeyi gezmeye gelenlerin şaşkın bakışları arasında kutlanan 'Fişek Bayramı'nda torpil ve fişek almak isteyen vatandaşlar, bakkal ve marketlerde uzun kuyruk oluşturdu.

Bu yıl da renkli görüntülere sahne olan Beypazarı'ndaki kutlamalarda ışık saçıcı ve patlayıcı maddeler patlatıldı.

FİŞEK PATLATTI

Kutlamaya Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Geleneğe uyan Yavaş, eline aldığı fişeği patlattı. Yavaş'ın o anları kameralara yansıdı.

"BU BİR NAMAZ BAYRAMI"

Mansur Yavaş, kutlamalar sonrası basın açıklaması yaptı.

Bu sırasında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Mansur Yavaş, yıllardır sürdürülen geleneğe ve önemine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

İlçemizde üç ayların habercisi olarak sadece Regaib Kandili'nde yapılan ve bize çocukluğumuzdan beri söylenen bir etkinlik. Müslümanların toplu halde kutladıkları pek bir özel gün yok. Ancak Beypazarı'nda bir namaz bayramı, 'Fişek Bayramı' olarak adlandırılan bu etkinlikte tüm haneler kadın-erken, yaşlı, genç, çocuk demeden kutluyor.

"BUNU İSRAF OLARAK DEĞERLENDİRENLER OLDU"