Mansur Yavaş aşı oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıramın gelmesiyle birlikte ben de Kovid-19 aşımı yaptırdım." değerlendirmesinde bulundu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Salgın sürecinde büyük fedakarlıklar göstererek görevinin başında olan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Yavaş, "Salgını bir an evvel geride bırakmamız ve sağlıklı günlere kavuşmamız dileğiyle." ifadelerini kullandı.