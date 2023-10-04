Mansur Yavaş, başdanışmanı Servet Avcı'yı görevden aldı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'liler ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen başdanışmanı Servet Avcı ile yollarını ayırdı.

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Türkiye yeniden bir seçime hazırlanırken, siyaset arenasında hareketli günler yaşanıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir yandan yerel seçimler için adaylar belirlenirken bir yandan da değişim rüzgarları esiyor.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise koltuğunu korumakta kararlı.

İstanbul adaylığı için değişiminin başını çeken Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na karşı pes etmesinin ardından koltuğunu garantilemek isteyen biri daha çıktı..

Başdanışmanını görevden aldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, uzun süredir partililerle gerilim yaşayan başdanışmanı Servet Avcı'nın görevine son verdi.

Yavaş, bu hamlesiyle Genel Merkez'den gelen talimatlara uyarak yeniden adaylığın sinyalini vermiş oldu.