CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başlatılan aday adaylık sürecinde başvurular tamamlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tek aday olarak öne çıktı.
Başvuruların sona ermesiyle birlikte gözler, adaylık için adı geçen diğer isimlerden Mansur Yavaş'a çevrildi.
"KENDİ BAŞIMIZA ADAY OLAMAYIZ: TALEP OLURSA DEĞERLENDİRECEĞİZ"
Bilindiği üzere Yavaş, adaylık başvurusu yapmama kararı almıştı.
Yavaş, konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada adaylığa kapıyı kapatmadı.
Yavaş, "Bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama diye bir hakkımız yok artık. Toplum, günü geldiğinde ne karar verirse, talep olursa bunu değerlendireceğiz." dedi.
ÖN SEÇİME KARŞI ÇIKMA NEDENİNİ SÖYLEDİ
Yavaş, CHP'de ön seçim öncesi cumhurbaşkanı adayı için imza sürecinin sona erdiğinin sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı:
"Dün ön seçime katılma süreci bitti. Tabii ki aynı düşüncedeyim. Biz ön seçime karşı değiliz. Partinin en üst karar organlarından bir tanesidir. Buradaki sorun biz enerjisini partinin içe harcamamasını ve gündemin sadece şu andaki ülke gündeminin olması gerektiğini ve bunun da ülke gündemini geri atacağını düşünerek karşı çıkmıştık. Hayırlı uğurlu olsun."
"GÜNÜ GELDİĞİNDE BAKACAĞIZ"
Yavaş, "Peki sizin yol haritanız nasıl olacak? Adaylıktan vazgeçtiniz diyecek miyiz yoksa 100 bin imza toplayıp kendi adaylığınızı mı ilan edeceksiniz?" sorusu üzerine ise şu ifadeleri kullandı:
"Bunları konuşmak için çok erken. Çünkü biz en son birlikte yaptığımız toplantıda bütün alternatifleri masaya yatırdık. Bu alternatifler tabii ki hep gündemde olacaktır ama şu anda erken seçimin tarihi yok, bir şey yok. Bunları konuşmak için çok erken. Orada da şunu söylemiştim Sayın Genel Başkanımıza ve Ekrem Bey'e. Bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama diye bir hakkımız yok artık. Yani toplum günü geldiğinde ne karar verirse, eğer talep olursa tabii ki bunu değerlendireceğiz. Ancak bunu yaparken, bunu söylerken de partide bir bölünmüşlük, fikir ayrılığı var gibi görüntüler içerisinde beni asla bulamayacaksınız. Bunlar günü geldiğinde değerlendirecek şeylerdir."
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