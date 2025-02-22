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CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başlatılan aday adaylık sürecinde başvurular tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tek aday olarak öne çıktı.

Başvuruların sona ermesiyle birlikte gözler, adaylık için adı geçen diğer isimlerden Mansur Yavaş'a çevrildi.

"KENDİ BAŞIMIZA ADAY OLAMAYIZ: TALEP OLURSA DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Bilindiği üzere Yavaş, adaylık başvurusu yapmama kararı almıştı.

Yavaş, konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada adaylığa kapıyı kapatmadı.

Yavaş, "Bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama diye bir hakkımız yok artık. Toplum, günü geldiğinde ne karar verirse, talep olursa bunu değerlendireceğiz." dedi.

ÖN SEÇİME KARŞI ÇIKMA NEDENİNİ SÖYLEDİ

Yavaş, CHP'de ön seçim öncesi cumhurbaşkanı adayı için imza sürecinin sona erdiğinin sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Dün ön seçime katılma süreci bitti. Tabii ki aynı düşüncedeyim. Biz ön seçime karşı değiliz. Partinin en üst karar organlarından bir tanesidir. Buradaki sorun biz enerjisini partinin içe harcamamasını ve gündemin sadece şu andaki ülke gündeminin olması gerektiğini ve bunun da ülke gündemini geri atacağını düşünerek karşı çıkmıştık. Hayırlı uğurlu olsun."

"GÜNÜ GELDİĞİNDE BAKACAĞIZ"

Yavaş, "Peki sizin yol haritanız nasıl olacak? Adaylıktan vazgeçtiniz diyecek miyiz yoksa 100 bin imza toplayıp kendi adaylığınızı mı ilan edeceksiniz?" sorusu üzerine ise şu ifadeleri kullandı: