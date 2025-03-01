DHA

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında ciddi bir adım atıldı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan süreç, Dem Parti heyetinin İmralı'dan gelen mektubu okumasıyla daha önemli bir noktaya evrildi.

Terör örgütü PKK ve alt yapılanmalarından silah bırakmaları talebinde bulunan Abdullah Öcalan'ın çağrısı, toplum ve siyasiler tarafından olumlu karşılandı.

Siyasiler sosyal medya ve basın toplantıları üzerinden sürece destek verdi.

MANSUR YAVAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA

Sürece dair herhangi bir açıklamada bulunmayan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, iştirak ettiği ANFA Kongre Merkezi'nde düzenlenen sahur programına ilk kez konuştu.

"ÇAĞRININ SONUCUNU GÖRMELİYİZ"

Program sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mansur Yavaş, kendisine yöneltilen, "Öcalan'ın yaptığı silah bırakma çağrısı hakkında düşünceleriniz nelerdir?" sorusuna, “Çağrının sonucu görmemiz gerekiyor bir cevap vermemiz için. Çünkü daha öncede bunlar denendi ve başarısız oldu. Daha önce hükümetin söylediği kayıtsız şartsız bir çağrıydı ama baktığımız zaman ek cümlelerde silahın bırakılması için hukuki bazı düzenlemelerin yapılması şartı koşulmuş. Yani kayıtsız şartsız değil şart var ortada" şeklinde cevap verdi.

"BEN KİŞİSEL OLARAK TEMKİNLİ YAKLAŞIYORUM"

Konu hakkında düşüncelerini paylaşmak için erken olduğunu belirten Yavaş, “Ayrıca topu kongreye atmış. Kongreye 'toplanın bir karar alın' demiş. Yani bir yerde de kendisini geri çekmiş. Bekleyip göreceğiz. Her şeyden önce çözüm yolunun meclis olduğunu ben her zaman söylüyorum. Ben kişisel olarak temkinli yaklaşıyorum.

"KARARI TBMM VERECEK"

Bunundan sebebini söylemek gerekirse, bugün sayın Binali Yıldırım'ın açıklamalarına baktığımız zaman 66'ncı maddenin değiştirileceği gibi, sanki daha önceden söz verilmiş gibi ve sanki 'Sayın cumhurbaşkanının da sonsuza kadar seçilebilmesinin önü açılmalıdır' diyor. Ben açıkça kamuoyuna anayasada bir değişik olacaksa izah edilmesi gerektiğini düşünüyorum.

TBMM kararı verecektir. Bu konuda ülkemiz çok acı çekmiştir. Bir çağrı ile her şeyin biteceğine dair iyimserliğe kapılamıyoruz çünkü daha önce başarısız olan çağrılar oldu. Bekleyip görmeyi tercih ederim ben. Toplansın kongre ne diyecekler. Kim ne istiyor belli olduktan sonra kamuoyu ile düşüncelerimizi paylaşabiliriz” dedi.