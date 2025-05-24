Mansur Yavaş, CHP'nin Sosyalist Enternasyonal toplantısına katıldı

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CHP uluslararası bir programa ev sahipliği yapıyor.

Sosyalist Enternasyonal’in rutin gündemli düzenlenen Konsey Toplantısı bugün İstanbul'da başladı.

İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez başkanlığında, CHP’nin ev sahipliğinde İstanbul’da çeşitli ülkelerden gelen sosyalist siyasetçiler bir araya geldi.

Programın açılışında Özgür Özel ve Sanchez katılımcılara hitap etti.

TOPLANTIYA MANSUR YAVAŞ DA KATILDI

Konuklar arasıda Asya'dan Afrika'ya birçok ülkeden temsilci yer alırken dikkatleri tanıdık bir isim çekti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da toplantı kapsamında İstanbul'daydı.

Salona gelen Yavaş, konuşmacıları dikkatle dinledi.

Ülkücü kimliği ile tanınan Yavaş'ın sosyalist bir etkinliğe katılmış olması salondaki gazetecilerin de dikkatini çekti.

Yavaş'ın programı takip ederken çekilen görüntüleri sosyal medyanın da gündemine oturdu.