Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili sessizliğini bozdu Adı sıkça 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' ile anılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş "Adaylık konusu başta olmak üzere şu an tartışılan tüm konular zamanı geldiğinde oturulur konuşulur" dedi.

Haber Merkezi

CHP'de koltuk savaşları..

Geçtiğimiz genel seçimlerde 6'lı masada adının "Cumhurbaşkanı adayı" olarak geçmesiyle gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İyi Parti ile CHP arasında krizlere neden olmuştu..

Seçim geldi, geçti ancak muhalefette hala en çok tartışılan isimler Yavaş ve İmamoğlu.

Özellikle CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yediği yemek sonrası Yavaş'ın adı 'CHP'den ayrılıp parti kuracak', 'Bağımsız aday olacak' şeklinde iddialarla anılmaya başladı..

Mansur Yavaş, hakkındaki iddialarla ilgili suskunluğunu bozdu.

Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'a konuşan Yavaş iddiaları reddederek "Zamanı gelince oturulur konuşulur" dedi.

"ZAMANI GELİNCE KONUŞULUR"

Yavaş şu ifadeleri kullandı:

Son dönemde kulis bilgisi adı altında sürekli mesnetsiz haber, köşe yazısı ve yorumlara konu olduğumuzu görüyorum. ‘Yavaş partisinden ayrılacak. Başka partiden aday olacak. Farklı siyasi partilerle görüşüyor’ şeklinde birçok asılsız iddianın konusu oluyorum.



Fakat, gerçeklerin oralarda yazanlar ve anlatılanlarla yakından uzaktan bir ilgisi yok. Adaylık konusu başta olmak üzere şu an tartışılan tüm konular zamanı geldiğinde oturulur konuşulur.

"KİRLİ SİYASETE ALET OLMAYACAĞIM"

Ancak; bu asılsız iddiaların aynı şahıslar tarafından kulis bilgisi adı altında sürekli gündeme getirilmesinde artık kötü niyet arıyorum. Kirli siyasete alet olmayacağım.