Mansur Yavaş, 'Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak' iddiasına cevap verdi Mansur Yavaş, gazeteci Şaban Sevinç'in "İmamoğlu Cumhurbaşkanı, Yavaş yardımcısı olacak" iddiasına cevap verdi. Yavaş, "Böyle bir şeyden bilgimiz yok. Sevinç, partiyi karıştırmak için elinden geleni yapıyor" dedi.

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Haber Merkezi

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Şaban Sevinç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın da Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı yönünde bir iddia ortaya attı.

Ortaya atılan iddianın ardından ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

SEVİNÇ'İN İDDİASINA CEVAP VERDİ

İsmail Saymaz'a konuşan Yavaş, Şaban Sevinç'in iddiasının asılsız olduğunu söyledi.

İddiayı yalanlayan Yavaş, "Bizim böyle bir şeyden bilgimiz yok, Herhalde bilgimiz olması gerekir değil mi? Partinin kuralları, genel başkanın açıklamaları belli." dedi.

"PARTİYİ KARIŞTIRMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"

Yavaş, daha sonra Şaban Sevinç'in 'partiyi karıştırdığını' öne sürdü.

Mansur Yavaş, "Kimmiş bu beş kişi; açıklamaları lazım. Beş kişi mi karar veriyor? CHP yüzyılı aşmış bir parti... Nasıl karar alacağı belli! Kuralları belli. Şaban (Şaban Sevinç) herhalde bir görev üstlendi kendi kendine. Partiyi karıştırmak için elinden geleni yapıyor. Öyle anlaşılıyor. Başka diyecek bir şey yok." ifadelerini kullandı.

"SADECE İZLEYECEĞİM"

Son olarak Tüzük Kurultayı'na katılıp katılmayacağı sorusuna cevap veren ABB Başkanı, "Katılacağım ama izleyeceğim. Şu anda parti ne karar alırsa ona uyacağız." dedi.