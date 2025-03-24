Haber Merkezi

Geçtiğimiz gün Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstermek için Saraçhane'de düzenlenen mitinge katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, DEM Parti ile CHP arasında kriz çıkardı.

"PAÇAVRA BAYRAKLAR SALLANIRKEN PAMUK ŞEKER VERİLİYOR"

Şırnak'taki Nevruz kutlamalarına gönderme yapan Yavaş konuşmasında, "Dün Doğu'da bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

YAVAŞ'A OY YOK

Yavaş'ın bu ifadeleri sonrası DEM Parti, sert tepki göstererek olası Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde "Mansur Yavaş'a Kürtlerden oy çıkmaz." ifadeleriyle cevap verdi.

ÖZGÜR ÖZEL ARAYA GİRDİ

Bu sözler üzerinden başlayan tartışmaların ardından CHP Lideri Özgür Özel, ''Her kim söylediği bir sözle birini kırdıysa helallik istemek, partinin Genel Başkanı adına bendendir. Bütün Kürt kardeşlerimin Nevruz'unu bir kez daha kutluyorum.'' ifadelerini kullandı.

GERİ ADIM ATTI

Yaşanan bu tartışmalar sonrası CHP'den cumhurbaşkanlığı adaylığı tehlikeye giren Mansur Yavaş, geri adım atarak sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Kürtlerin başının tacı olduğunu belirten Yavaş, şunları söyledi;

Saraçhane’de yaptığım konuşmayı çarpıtarak siyasallaştırmaya çalışanları dikkatle izliyorum. Konuşmam çok açık: Anayasa ile güvence altına alınmış gösteri hakkına yönelik çifte standardı eleştirdim.



Polisin bir mitingde sergilediği müsamahanın, İstanbul Saraçhane’de ya da Ankara Kızılay’da gösterilmemesini ve gençlerimize biber gazı, tazyikli suyla müdahale edilmesini eleştirdim.



Bu eleştirimiz, anayasal haklara yönelik farklı muameleyedir. Biz, herkese eşit uygulama istiyoruz.



Maalesef yine algı operasyonuyla, karalama kampanyası başlatmaya başladılar. Dün “PKK sevdalısı” dediler, bugün “Kürt düşmanı” diye hedef gösteriyorlar ama kimse heveslenmesin: Ne bu algılara teslim oluruz, ne halkımıza sırt çeviririz.

"KÜRTLER BAŞ TACI"

Kürt kardeşlerimizi terörle aynı kefeye koyan anlayışa hep karşı durdum. Bugün de aynı noktadayım.

Bu toprakları var eden her bir vatandaşımız gibi Kürt yurttaşlarımız da başımızın tacıdır.



Ankara’da Kürt nüfusun yoğun olduğu ilçelerde aldığımız güçlü destek, halkımızın bu anlayışı sahiplendiğinin açık göstergesidir.

Aynı şekilde, PKK gibi eli kanlı bir terör örgütüne karşı duruşumuz da nettir; dün ne dediysek bugün de aynı yerdeyiz.

PAMUK ŞEKER KUTLAMASI