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31 Mart'ta yapılacak yerel seçim heyecanı tüm hızıyla sürüyor.

Ancak genel seçimlerden sonra gerginleşen İyi Parti-CHP hattında sular bir türlü durulmuyor.

Önceden ittifak yapan iki parti, seçim meydanlarında birbirlerine sanki ortaklık yapmamışçasına eleştirilerde bulunuyor.

İyi Parti'nin seçimlere tek başına gireceğini açıklaması sonrası partide yaşanan kopuşlar ise CHP ile ipleri iyice gerdi.

CHP - İyi Parti arasında ipler kopma noktasına geldi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de partisine operasyon çekildiğini söyledi ve CHP'ye ağır eleştirilerde bulundu.

Meydanlarda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a ağır eleştirilerde bulunan Akşener'in ardından İyi Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı Cengiz Topel Yıldırım'dan, dikkat çeken bir çıkış geldi.

"5 belediye şirketinde yaklaşık 5 milyar 750 milyon TL buharlaştırıldı"

Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 5 tane iştirakinde yaklaşık 5 milyar 750 milyon TL'nin buharlaştığını söyledi.

Oldukça net ifadeler kullanan Cengiz Topel Yıldırım, buharlaşan miktarın Sayıştay raporlarından alındığını vurguladı.

TGRT Haber'de Medya Kritik programının konuğu olan Yıldırım, konuyla ilgili Yavaş cephesinin ve CHP'nin ölü taklidi yaptığını da sözlerine ekledi.

"Ölü taklidi yapıyorlar"

İyi Parti'nin ABB Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım'ın konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

Sayıştay raporlarından aldığımız rakamlarla konuşuyoruz. Diyoruz ki 5 tane belediye şirketinde yaklaşık 5 milyar 750 milyon TL buhar olmuş diyoruz. Şimdi ben bunu, o rakamlardan alarak söylüyorum. Bir tane Allah'ın kulu çıkıp bir şey söylemedi, ölü taklidi yapıyorlar. Ben belediye başkanı olsaydım, biri seçim kampanyasında çıkıp deseydi ki senin belediye şirketlerinin 5 tanesinde 5 milyar 750 milyon lira buhar olmuş deseydi, ben o cevabı verene kadar uyku uyumazdım.