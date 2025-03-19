Mansur Yavaş: Ekrem Başkan yalnız değildir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Kent uzlaşısı ve Yolsuzluk soruşturması kapsamında geniş bir operasyon başlatıldı.

Aralarında usulsüz geçişin tespitinin ardından üniversite diploması iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 100 kritik isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Evinden özel kolluk kuvvetleri eşliğinde alınan İmamoğlu'na, cumhurbaşkanlığı seçiminde rakibi olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan destek geldi.

"ASLA AMA ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



Bu ülkede hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve millet iradesini savunan herkes bilmelidir ki seçilmiş bir belediye başkanına yönelik bu girişimler asla ama asla kabul edilemez. Dün diploma iptali, bugün sabahın erken saatlerinde Ekrem Başkanımızın evinin önüne yığılan polisler ve ekibine yönelik gözaltı işlemleri. Bu tablo, hukuk devletine yakışmıyor.

"EKREM BAŞKAN YALNIZ DEĞİLDİR"

Gözaltı nedeni belli olmasa da daha önce adliyeye gidip ifade veren bir belediye başkanını, bugün koştur koştur gözaltına almak neyin göstergesidir. Eğer gerçekten adaleti arıyorsanız, önce hukukun temel ilkelerine sadık kalınmalıdır. Bilinmelidir ki milletin iradesine yapılan hiçbir müdahale karşılıksız kalmaz. Hukuk dışı yöntemlerle, baskılarla, tehditlerle yapılan bu uygulamalardan en büyük zararı demokrasimiz görecektir.



Ancak biz susmayacağız. Hiç kimse de unutmasın; Ekrem Başkanımız yalnız değildi