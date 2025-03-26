Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret için Silivri'de

DHA

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde dönemi sona erdi.

İmamoğlu, hakkında açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.

Silivri'de bulunan Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen İmamoğlu'na, partisinden ziyaretler sürüyor.

YAVAŞ, İMAMOĞLU'NU ZİYARET EDECEK

İmamoğlu'nun cezaevine gönderilmesinin ardından ilk ziyaret eden isimlerden biri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmuştu.

Özel'in ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, İmamoğlu'nu ziyaret etmek üzere CHP Malatya Milletvekili Veli Ağababa ile Silivri'ye geldi.

DİĞER TUTUKLULARLA DA GÖRÜŞECEK

Mansur Yavaş'ın, burada Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık, Mahir Polat, Rıza Akpolat, Ahmet Özer, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Ümit Özdağ 'yı da ziyaret edeceği öğrenildi.