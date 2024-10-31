Mansur Yavaş Esenyurt Belediye Başkanı'na destek vermedi

Haber Merkezi

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı.

Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapıldı. Ahmet Özer'in terör örgütü yöneticisi Remzi Kartal ile 14 kez görüştüğü öğrenildi.

TUTUKLANDI

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı ve terör örgütü üyeleriyle irtibatta olduğu tespit edilen Ahmet Özer tutuklandı.

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EKREM İMAMOĞLU, CHP'Lİ BAŞKANA DESTEK VERDİ

Terör örgütü üyeliğiyle suçlanan Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ile birlikte Özer'e destek açıklamaları yaptı.

MANSUR YAVAŞ SESSİZ

Olayın ardından CHP lideri Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP'li başkanlardan tepkiler peş peşe gelirken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sergi paylaşımı yapması dikkat çekti. İşte Yavaş'ın o paylaşımı;