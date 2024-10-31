Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanmasının yankıları sürüyor.

Bilindiği üzere CHP, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından 13.30'da MYK'nın toplanacağını, saat 16.00'da ise Esenyurt Belediyesi önünde eylem yapılacağını duyurmuştu.

CHP tarafından tüm il ve ilçe belediye başkanlarının programlarını iptal edip bugün saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önündeki protestoya katılması istendi.

ESENYURT'TAKİ EYLEME KATILMAYACAK

Bu kapsamda CHP'li 411 belediye başkanının İstanbul'a çağırıldı.

Ancak içlerinden bir tanesi Esenyurt'taki eyleme katılmayacak...

Özer’in tutuklanmasına ilişkin sessizliğini saatler sonra bozan Mansur Yavaş'ın Esenyurt'taki eyleme katılmayacağı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre Yavaş, 'ikindi vaktinde bir cenaze programına katıldığı için' Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmada yer almayacak.

SESSİZ KALMASIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Mansur Yavaş, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'le ilgili sessizliğini saatler sonra bozmuştu.

Yavaş şunları söylemişti:

1. Öncelikle seçilmiş bir belediye başkanının davetle çağrı mümkün iken sabahın 5.30’unda evinin basılarak gözaltına alınması hukuka uygun değildir. Sadece itibarsızlaştırmak istendiğinin bir göstergesidir.



2. Akşam internette yayınlanan Cumhuriyet savcılığının tutuklama talep müzekkeresinde bahsettiği olay ve iddiaların 5-10 yıl kadar geriye giderek tespit edildiği açıklanmaktadır. Neden bu tarihe kadar beklenmiştir?



3. Hiç kimse suç işleme özgürlüğüne sahip değildir. Belediye Başkanının varsa suçu Yasalara uygun şekilde yargılaması yapılıp cezalandırılması mümkün iken delillerin karartılma ihtimali olmaması, sabit ikametgah sahibi olması ve bunun gibi nedenlerle tutuksuz yargılama usulü varken tutuklama yapılması usul ve yasaya aykırıdır.



4. Son günlerde bir yandan terör örgütü liderine yasal statü verilmeye çalışılıp (Yargıtay İçtihatlarında terör örgütü üyeliği için çok somut ve ciddi kanıtlar aranmasına rağmen) Ahmet Özer’in afaki ve soyut suçlamalarla tutuklanması demokrasi ve hukuk devleti adına endişe vericidir.



5. Henüz tutuklama yapılmadan soruşturma esnasında bazı internet sitelerinde Esenyurt Belediyesine kayyum atanacağı iddiaları ve bu iddianın gerçekleşmiş olması işin siyasi boyutunun inkar edilemez bir hal aldığını göstermektedir.