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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "kent uzlaşısı ve yolsuzluk" soruşturması kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ve üst düzey birçok isim gözaltına alınmıştı.

Bu süreçte gözler, CHP'nin cumhurbaşkanlığı seçiminde en güçlü ikinci aday olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'a dönmüştü.

Soruşturma süreci boyunca adaylık konusunu rafa kaldırdığını açıklayan Mansur Yavaş hakkında da soruşturma yürütüldüğü ve dosyanın tamamlanmak üzere olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.

TAYVAN'DAN DÖNDÜ

Yavaş, bu iddialara cevap verdi.

Uluslararası bir fuar için Tayvan’da bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından programını yarıda bırakarak Türkiye’ye döndü.

"HAKKIMDA 109 ŞİKAYET YAPILDI"

Burada gazetecilerle bir araya gelerek hakkında soruşturma başlatılacağı iddialarına ilişkin sorulara yanıt veren Yavaş, şöyle konuştu:



Ben 6 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Hakkımda 109 tane şikayet yapıldı, 101 tanesi mülkiye müfettişleri tarafından soruşturuldu ve kapatıldı. Diğerlerini de mülkiye müfettişleri soruşturuyor ve kapatacağından da eminim.

"HAKKIMDA HERHANGİ BİR SORUŞTURMA YOK"

Hakkımda herhangi bir soruşturma yok. 1999 yılından bugüne kadar yani ilk belediye başkanı olduğumdan bugüne kadar bütün banka hesaplarımı herkes inceleyebilir. Gayet açık bir şekilde kamuoyuna dahil açabilirler. Korktuğumuz bir şey yok, ancak bu iddialara bakarsınız kendi kendine bir şey bulup aleyhimize bir şeyler söyletme ihtimalleri var gibi geliyor bana.



Yoksa da bu konuları televizyonda konuşmasınlar, herkesin ailesi var. Bir şekilde hadi gidin bir şeyler bulun anlamı, iyice bu işin üstüne yağ dökmektedir, yeter. Hukuk herkese lazım, Hukuk dışına çıkanları şunu söyleyebilirim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Arnavutluk Kararı var bu kararı dikkate alsınlar.

"YARGININ TARAFSIZ OLDUĞUNU SÖYLEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:

Artık günümüzde, yargı tarafsız ve bağımsız olacak diyoruz ama birtakım kalemler ve yorumcular bir iki gün önce televizyondan açıklıyorlar, olacakları zaten söylüyorlar. Avukatının ulaşmadığı bilgilere her nasılsa bu yorumcular ulaşıyorlar ve ertesi gün de bu olaylar oluyor.



Burada yargının bağımsız ve tarafsız olduğunu söylemek mümkün değil. Ben uçaktan gelirken de televizyonlara baktım, bütün dünya bu olayı konuşuyor ve Türkiye’deki yargıya olan güvenin azaldığını söylüyorlar.

"PARLAMENTER SİSTEME GEÇİŞİN YOLLARI AÇILMALI"