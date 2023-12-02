Mansur Yavaş harekete geçti! Yeniden ABB Başkan adaylığı için başvuruda bulundu Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart 2024’te yapılacak olan yerel seçimde bir kez daha aday olduğunu açıkladı. Yavaş, "Kendimi Ankara halkına emanet ediyorum" dedi.

ensonhaber.com

Türkiye bir kez daha seçime hazırlanıyor.

Siyaset arenasında bu kez yerel seçim telaşı başladı.

Adaylar belirlenirken en çok merak edilen ise CHP'de İzmir, İstanbul ve Ankara adaylığı oldu.

Yavaş adaylığını açıkladı

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun yeniden adaylığına kesin gözüyle bakılırken, İzmir'de ise Tunç Soyer'in de yeniden adaylık başvurusunda bulunması bekleniyor.

Öte yandan Ankara için de yeni bir gelişme yaşandı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde yeniden aday olmak için CHP Ankara İl Binası’nda başvuruda bulundu.

"Örnek alındık"

Yavaş, burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Seçimlerden önce bir zihniyet değişikliği yapacağımızın ve tarafsız bir şekilde Ankara halkına hizmet edeceğimizin sözünü vermiştik. 'Proje nedir? diye soranlara da aç ve açıkta kimseyi bırakmamak ve Ankara'dan kazandığımız yine Ankara'ya harcamak diye açıklamıştık. Örnek alındık, karşılığında dünya çapında ödüller de aldık. Ankara'nın dürüst bir şekilde yönetileceğini bütün dünyaya göstermeyi amaçladık, bunu yapmaya da devam edeceğiz.

"Kendimi Ankara halkına emanet ediyorum"

En büyük amacımız beton bloklara değil güneşe, halka öncelik veren yönetimimiz aynı şekilde devam edecek. Artık Belediye Meclisi'nde bugüne kadar gördüğünüz şeyleri görmek istemiyoruz. Çoğunluk alınca demokratik olmayan kararlar almayacağız. Şimdiye kadar topal ördek olarak adlandırıldık ama hiçbir zaman şikayet etmedik. Ankara'yı bize emanet edilen şekilde dünya başkentleriyle yarışır bir kent haline getirmeye devam ediyoruz. Emek veren herkese teşekkür ediyorum, kendimi de Ankara halkına emanet ediyorum.

"Takdir kendilerinin"

Öte yandan Yavaş, İyi Parti ile ittifak konusu üzerine gelen bir soruya da, "Şimdiye kadar Millet İttifakı belediye başkanları olarak çalışmalarımızı sürdürdük. Biz yine beraber çalışmayı sürdürmek isteriz ama takdir kendilerinindir, takdir Ankara halkınındır." yanıtını verdi.