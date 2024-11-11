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Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenen konserde sahne aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi​'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ebru Gündeş​'e 69 milyon lira ödeme yaptığı iddiası, CHP​'yi karıştırdı.

Genel Başkan Özgür Özel'in "Olmamalıydı" tepkisi sonrası Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş iddiaların incelendiğini duyurmuştu.

69 MİLYON LİRALIK KONSER İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Konuyla ilgili inceleme başlatıldığını duyuran Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bir açıklama geldi.

Aradan geçen bir haftanın ardından Ebru Gündeş'e 69 milyon lira verildiği iddiası üzerine sosyal medya uygulaması X üzerinden açıklama yaparak, konserin maliyetini açıkladı.

Açıklamada, "Cumhuriyetimizin 101. yılı etkinlikleri kapsamında sahne alan Ebru Gündeş'e 69 milyon lira verildiği iddiası ve beraberinde dolaşıma sokulan görselin gerçeklikle ilgisi yoktur. Net rakam 69 milyon lira değil “KDV dahil 44 milyon 937 bin 117 liradır. Bu rakamın içinde ulaşım, konaklama, Ebru Gündeş’in isteği üzerine kurulan ekran, ses sitemi, kurulan sahne, teknik malzeme ve 100’e yakın çalışanın masraflarının da olduğunu hatırlatırız." ifadeleri kullanıldı.

YANINA İLÇE BAŞKANLARINI ALIP AÇIKLAMA YAPTI

Yaşananların ardından bugün konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Mansur Yavaş bugün konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yavaş'ın açıklama yaparken yanına CHP'li ilçe belediye başkanlarını aldığı görüldü.

Belediyenin gerçekleştirdiği konserler ile ilgili iddialara yanıt veren Yavaş, "Algı yapıldığı gibi sanatçılara ödenen para yok, sanatçıların kaşe bedeli bellidir, bütün belediyeler bilir. Maalesef algı operasyonuna maruz kalmış vaziyetteyiz." diye konuştu.

Ebru Gündeş konseri ile ilgili iddialara yanıt veren Yavaş, "Sözleşme üzerindeki işlerin tamamı yapılamadı. 2 ana konser için ses, sahne, ışık, LED ekran, ana sahne imalatı ve dekor 31 milyon 681 bin lira. Konser ve diğer hizmet kalemleri, Ebru Gündeş ve ekibine ödenen dahil, 13 milyon 257 bin lira. Bunun içerisinde Ebru Gündeş'in kaşe bedeli zaten belli, ekibiyle beraber 4 milyon 750 bin lira. Bunun içerisinde Ebru Gündeş kaşe beledi almıştır." açıklamasını yaptı.