Mansur Yavaş, 'korsan yemin' nedeniyle ihraç olan komutanları işe aldı

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Milli Savunma Üniversitesi'ne (MSÜ) bağlı Kara Harp Okulu'nun 2024 mezuniyeti ülke gündemine oturdu.

Daha önce alınan kararla resmi yemin metni dışına çıkan, amirlerinin tüm uyarılarına rağmen 'korsan' yemin töreni tertip eden, kılıç çatarak yemin eden 5 teğmen için disiplin soruşturması başlatıldı.

Sürecin sonucunda teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş, Batuhan Gazi Kılıç ve amirleri Albay Alper Topsakal, Yarbay Halit Türkoğlu ve binbaşı Murat Öztürk de Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.

MANSUR YAVAŞ KOMUTANLARI BELEDİYEYE ALDI

Büyük tartışmalara neden olan bu olayın ardından teğmenlerin ve komutanların akıbeti merak konusu oldu.

CHP'nin sahip çıktığı tepmen ve amirleri için belediyeler devrede.

Bu kapsamda Albay Alper Topsakal ve Kurmay Yarbay Halit Türkoğlu Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin iki şirketinde işe başladı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre ABB Başkanı Mansur Yavaş, iki ismin belediyede görev atamasını gerçekleştirdi.

MÜDÜR YARDIMCISI OALRAK ATANDILAR

Teğmenlerle birlikte ihraç edilen Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Halit Türkoğlu belediyenin kültürel faaliyetlerini yürüten ANKET A.Ş’ye genel müdür yardımcısı oldu.

Albay Alper Topsakal ise belediyenin ANFA Güvenlik şirketine genel müdür yardımcısı olarak atandı.

Kısa süre önce atamaları gerçekleştirilen iki komutanın görevine başladığı ve düzenli olarak mesailerine geldiği öğrenildi.