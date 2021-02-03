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Mansur Yavaş, Melih Bulu'ya mektup yazarak kendisiyle çelişti

Mansur Yavaş, Melih Bulu'ya mektup yazarak kendisiyle çelişti

Ajanslardan gelen talimatlar doğrultusunda hareket eden Mansur Yavaş, Boğaziçi Üniversitesi üzerinden devam eden tartışmalara Melih Bulu'yu istifaya davet ederek katıldı.