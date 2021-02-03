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- Mansur Yavaş, Melih Bulu'ya mektup yazarak kendisiyle çelişti
Mansur Yavaş, Melih Bulu'ya mektup yazarak kendisiyle çelişti
Ajanslardan gelen talimatlar doğrultusunda hareket eden Mansur Yavaş, Boğaziçi Üniversitesi üzerinden devam eden tartışmalara Melih Bulu'yu istifaya davet ederek katıldı.
- Haber Merkezi
- 03.02.2021 - 14:24
- Güncelleme : 03.02.2021 - 14:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine Melih Bulu'nun atanmasının ardından başlayan eylemler, sokaklara yayılmak isteniyor.
İstanbul ve Ankara'da çıkan olaylarda sokakları yakıp yıkmaya çalışan göstericiler, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Eylemlere ilişkin siyasilerden de mesajlar gelmeye başladı.
CHP ve HDP tarafından açık bir şekilde gösterilere destek mesajları verilirken, tartışmalara Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.
İSTİFASINI İSTEDİ
Mansur Yavaş, Melih Bulu'ya mektup yazarak istifa etmesi gerektiğini söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, daha önce belediye başkanının siyaset yapmaması gerektiğini söylüyordu.