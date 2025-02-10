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Haber Merkezi

CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylığı parti içinde kriz çıkardı...

İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında kıran kırana başlayan yarışta ön seçim kavgası yaşanıyor.

Parti içinde yapılacak ön seçime Mansur Yavaş karşı çıkarken, CHP Lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı İmamoğlu ön seçim konusunda ısrarcı tavır gösterdi.

3'LÜ ZİRVE

Dün akşam ise Özel ve İmamoğlu, Mansur Yavaş'ı ikna edebilmek için 3'lü zirve düzenledi.

Üç ismin 2,5 saat süren görüşmesinde, Yavaş’ın yöntem ve zamanlamaya ilişkin itirazı ele alınmıştı.

Zirve sonrası Özel'den birlik mesajları ve fotoğrafları yayınlanırken bu sabah Yavaş cephesinden sürpriz bir açıklama geldi.

"ÖN SEÇİMDE YOKUM"

Mansur Yavaş, üçlü zirvede CHP Lider'i Özel'e ön seçime katılmayacağını bildirdi.

MANSUR YAVAŞ NE DEMİŞTİ

Süreç öncesinde de Yavaş, aday belirlemenin çok erken olduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı;