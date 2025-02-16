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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent'te Milli Egemenlik Platformu'nun Milli Egemenlik Kongresi'nde konuştu.

Yavaş, Mozambik'ten bir kardeş belediyenin 4 ila 5 bin konut ve alışveriş merkezi yapımı için kendilerinden yardım istediğini belirtti.

"BİR HEYETLE MOZAMBİK'E GİDECEĞİZ"

Yavaş daha sonra önümüzdeki günlerde bir heyetle birlikte Mozambik'e gideceğini söyledi.

Mozambik'te yatırım yapacak iş insanlarının güvenli ticaret yapıp yapmayacakları konusunda soru işaretleri olduğunu da söyleyen Yavaş daha sonra kıyaslama yaptı.

Türkiye'yi Mozambik ile kıyaslamaya kalkan Yavaş'ın sözlerine anlam verilemedi.

"4-5 BİN KONUT VE AVM YAPILACAK, MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞACAK İŞ İNSANI İSTİYORLAR"

Yavaş, konuyla ilgili şunları söyledi: