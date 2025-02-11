Mansur Yavaş, seçimlerde her halükarda aday olacağını bildirdi

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Ana muhalefette ön seçim krizi...

CHP, kamuoyunda olduğu kadar parti içinde de tartışılan cumhurbaşkanı adayıyla ilgili düğmeye bastı.

ÜÇLÜ ZİRVE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Önseçim kararı; PM’den önce Genel Başkan Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın katılımıyla önceki akşam yapılan 2.5 saatlik 'üçlü zirve'de değerlendirildi.

Yavaş’ın ev sahipliği yaptığı akşam yemeğinde, aday ve ön seçim tartışmaları konuşuldu.

DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Kritik toplantı sonrası ön seçimde aday olmayacağını deklare eden Mansur Yavaş'la ilgili dikkat çeken bir iddia konuşulmaya başlandı.

"HER HÂLÜKÂRDA ADAYIM"

Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın toplantıya ilişkin edindiği bilgilere Yavaş'ın Özel ve İmamoğlu'na her halükarda seçimlerde aday olacağını söylediğini ifade etti.

Fevzi Çakır, Mansur Yavaş'ın adaylık durumuyla ilgili şunları kaydetti:

Sayın Yavaş her şartta aday olacağını hem Özgür Özel’e hem de Ekrem İmamoğlu’na ifade etmiş. Bunun bir ayrışmaya vesile olmaması gerektiğini de söylemiş. Zaten bu yönde her üç isimde birlik ve beraberliğin muhafazası konusunda karar almış. Bu bağlamda şunu da ifade etti Yavaş, orada iki adayla seçime girmenin bazı avantajları olacağı konusunda da iki isme görüşlerini sundu.

YAVAŞ ÖN SEÇİME GİRMEYECEĞİNİ AÇIKLADI

Özel ve İmamoğlu’nun aksine, sürecin başından beri aday için 'erken' diyen, ön seçim yerine de kamuoyu yoklamalarının dikkate alınmasını isteyen mesajlar veren Yavaş’ın bu değerlendirmelerini bu görüşmede de Özel ve İmamoğlu’na gerekçeleriyle birlikte aktardığı öğrenildi.

Kulislere göre Özel ve İmamoğlu ile görüşmesinde, ön seçime katılmayacağını söyleyen Yavaş, ön seçimin tek başına kriter olmaması gerektiğini kaydetti.

ANKETLERİ İŞARET ETTİ

Yavaş kamuoyu yoklamalarını işaret ederek, alternatif başka seçeneklerin de değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Ön seçimde oy kullanacak parti üyelerinin kararına saygılı olduğunu ancak bu sürecin parti içinde ayrışmalara yol açabileceği endişesini vurgulayan Yavaş, “Bunun belirtilerinin şimdiden kendisini göstermeye başladığını” söyledi.

İMAMOĞLU İLAN EDİLECEK

CHP Genel Başkanı Özel, sürecin başında cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıklamıştı.

Yavaş’ın da aday olmayacağını söylemesiyle, adaylık konusunda en güçlü isim olarak İmamoğlu öne çıkmış oldu.

CHP’nin seçim takvimine göre, Ramazan Bayramı’nın hemen sonrasında, nisan ayı başında ya da ortasında yapılması beklenen ön seçimde İmamoğlu’nun adaylığı ilan edilmiş olacak.