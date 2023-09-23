Mansur Yavaş sokak köpekleri konusundaki çaresizliğini anlattı Ankara'da sokak köpeği sorununu çözmek için attıkları her adımda karşılarında hayvanseverleri bulduklarını söyleyen ABB Başkanı Mansur Yavaş, bir bölgeden köpekleri toplamaya giden belediye ekiplerinin taşlandığını söyledi.

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ensonhaber.com

Sokak köpeği sorunu Türkiye'nin çözülemeyen problemlerinden biri...

Başıboş köpekler hem başta çocuklar olmak üzere insanların can güvenliğini tehdit ediyor hem de huzuru bozuyor.

Bu kapsamda hükümet adımlar atmaya hazırlanırken yerel yönetimlerde de belli çalışmalar hayata geçiriliyor.

ABB Başkanı Mansur Yavaş da katıldığı bir programda, Ankara'da konuya ilişkin atıkları adımların nasıl hayvanseverler tarafından boşa çıkarıldığını anlattı.

Hayvanseverlere sunulan her teklifin geri çevrildiğini, barınakların güvenliğini artırma ve kapasitesinin düşürülme seçeneklerinin işe yaramadığını belirten Yavaş, hayvanları toplama girişimlerinin de işe yaramadığını söyledi.

"Hayvanseverler izin vermedi"

Halka açılan alanlardaki saldırgan hayvanları toplama girişimlerinin hayvanseverler tarafından ekiplerin taşlanması ile başarısızlıkla sonuçlandığını söyleyen Yavaş, şunları söyledi:

Biz de sokak hayvanlarını topluyoruz ama bu popülasyonun bu şekilde azalma ihtimali yok. Açılışını yaptığımız bir alanda 50 kadar sokak hayvanı var. Gelene gidene saldırıyorlar. İşçilere de saldırıyorlar. Biz onları almak istedik, Yenimahalle’den bir sürü hayvansever geldi izin vermediler. Biz burayı halka açıyoruz, saldırıyor bunlar… Bir şekilde uzak bir şekilde etrafını çevirelim dedik ona da karşı çıktılar ‘yok burada duracaklar… Ben oraya kadar yürüyemem...'

"Bunlar barınağa da karşılar"

Yavaş, sözlerine şöyle devam etti: