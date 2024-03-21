Mansur Yavaş tipi tasarrufçuluk! 1 yılda giderler 25 kat arttı Ankara'da tasarruflu belediyecilik anlayışı yürüttüklerini iddia eden Mansur Yavaş'la ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Yavaş yönetimindeki belediyenin, bir yılda araç kiralama giderlerinin 25 kat arttığı öğrenildi.

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Türkiye, seçim düzlüğünde son haftaya doğru ilerliyor...

Bir yandan vaatler öteki taraftan projeler adaylarca seçim meydanlarında yankılanırken seçmenler de şehrini emanet edeceği isimleri belirleyecek.

Mansur Yavaş'tan tasarruf algısı

Bu süreçte en dikkat çeken konulardan biri ise CHP yönetimindeki belediyelerde hizmet yetersizliği.

Özellikle algı çalışmalarıyla ve reklam bütçeleriyle cömert olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, tasarruf söylemleriyle seçmenin karşısına çıkıyor.

Her geçen gün yeni ayrıntı

Tasarruf algısını sürdüren Mansur Yavaş'la ilgili her geçen gün yeni ayrıntılar çıkmaya devam ediyor.

Ankara'ya hizmet yerine algı peşinde koşan belediyenin parasını konserlerde çarçur eden Mansur Yavaş'ın skandallarının ardı arkası kesilmiyor.

İyi Parti'den Yavaş'a belgeli cevaplar

Skandalı ortaya saçan ise CHP'nin eski ortağı İyi Parti oldu..

İyi Partili Cengiz Topel Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni belgeleri paylaştı.

Araç kiralama giderlerinde artış

Yıldırım'ın paylaştığı belgelerde, Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılında 4 milyon 728 bin TL olan araç kiralama gideri 2023 yılında 117 milyon 987 bin TL’ye çıktı.

25 kat arttı

Yapılan harcamayla birlikte araç kiralama giderlerinde bir yılda tam 25 kat artış oldu.

Geçen iki yıllık süreçte dolar bazında artış ise 9 kata yükseldi.