Mansur Yavaş, TSK'dan ihraç edilen 4 teğmeni belediyede işe aldı

Geçtiğimiz yıl Tuzla Piyade Okulu'nda teğmenler arasında, Atatürk fotoğrafı tartışması yaşandığı ve arbede çıktığı iddia edilmişti.
10 Kasım günü bir teğmenin, iğnesi olmadığı gerekçesiyle yakasına Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını takmamasının ardından gerginlik başladı.
13 Kasım'da da süren tartışmaların ardından olay, sosyal medyada gündem oldu.
TUZLA PİYADE OKULU'NDA YAŞANANLAR SONRASI İHRAÇ EDİLDİLER
Olaya sebep olan personelin geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.
Daha sonra Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla birlikte teğmenlerin TSK'dan ihraç edildiği açıklanmıştı.
Yaşananların ardından teğmenlerle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.
TEĞMENLERİ İŞE ALDI
TSK'dan ihraç edilen dört teğmenin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından işe alındığı belirlendi.
Gazeteci Barış Terkoğlu'nun aktardığına göre dört teğmenin, ihraç kararını önce mahkemeye taşıdığı öğrenildi.
Mahkeme süreci devam ederken Yavaş'ın da Ankara Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinde teğmenleri işe aldığı öğrenildi.
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