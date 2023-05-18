Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun seçim gecesi halleri dalga konusu oldu Seçim gecesinde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun beraber video çekerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi önde götürdüğünü açıkladıkları anlarla İbrahim Tatlıses'in Yaşan şarkısı ile hazırlanan TikTok videosu beğeni topladı.

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Türkiye seçmeni, TBMM'ye vekillerini gönderdi, Cumhurbaşkanı seçimi ise ikinci tura kaldı.

İktidar ve muhalefet ikinci tur için çalışmaya başlarken, 14 Mayıs seçim gecesine damga vuran muhalefetin hüsranı hala sosyal medyada en çok tartışılan konu.

Seçim gecesi CHP'nin elindeki hatalı verilerle sık sık çıkıp açıklama yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi önce götürdüğünü iddia eden Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun görüntüleri ise ilk gündem itibaren dalga konusu.

Fonda İbo'dan Yalan çalıyor

İmamoğlu'nun "Onlar aldatan insanlardır, yalancı insanlardır. Şu anda sayın genel başkanımızın oyu yüzde 49, Erdoğan’ın boyu 45 civarındadır." dediği anlarda Yavaş'ın boş boş İmamoğlu'na baktığı anları kırpan bir TikTok kullanıcısı fona İbrahim Tatlıses'in Yalan şarkısını koydu.

TikTok'ta paylaşılan bu görüntüler binlerce beğeni aldı.