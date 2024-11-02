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Haber Merkezi

CHP içinde Esenyurt çekişmesi kaynıyor.

Terörle ilişkisi nedeniyle tutuklanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine kayyum atanmasının ardından parti içindeki tartışmalar büyüyor.

Kayyum kararının ardından Esenyurt'ta düzenlenen mitinge katılmayan isimler eleştiri oklarının hedefinde.

Onlardan biri de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş...

DEM Partililerin de katıldığı mitinge katılmayan Mansur Yavaş, Ankara'da katıldığı bir törende konuya ilişkin sorulara cevap verdi.

"MASUMİYET KARİNESİ ESASTIR"

Yavaş, "Belediye başkanı görevden alınırsa mutlaka belediye meclisinden birinin onun yerine seçilmesi hukuka, seçmen iradesine daha uygundur. Masumiyet karinesi esastır. Varsa bir suç delilleri karartma ihtimali yok, sabit ikametgah sahibiyse en azından tutuksuz yargılanmak suretiyle kendisine savunma imkanı verilmesi daha uygundur." dedi.

"HERKESİN KENDİ PROGRAMI VAR"

Esenyurt'taki mitinge katılmamasının nedenlerini daha önce açıkladığını belirten Yavaş, "Söylenilmesi gerekeni söyledik. Orayı gitmememiden de farklı anlamlar çıkarıldı. İl başkanlarımız burada. Belediye başkanlarımızın çoğu da gidemedi, herkesin kendi programı var.

Çankaya Belediye Başkanı temsilen gitti. Ankara İl Başkanımız burada gereken açıklamayı yaptı biz de yanında bulunduk. Farklı anlamlar çıkarılması kişilerin kendi yorumudur diye düşünüyorum." dedi.

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"BAŞKA SEBEPLERİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KONUŞULUR"

Yavaş'a "Mitinge katılmamanızın başka sebepleri var mı?" sorusu yöneltildi.

ABB Başkanı Yavaş, soruyu şöyle cevapladı: