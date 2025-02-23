CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği önseçim gündemde.

Parti içi seçimde ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olmayacağını duyurmasıyla tek aday İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

Başvurusunu yapan İmamoğlu hakkında ise sahte diploma iddiası ortaya atıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "sahte diploma" iddiaları ile gündeme gelen Ekrem İmamoğlu hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İmamoğlu, soruşturma kapsamında 26 Şubat'ta ifade verecek.

KONU MANSUR YAVAŞ'A SORULDU

Bu soruşturma Türkiye'nin gündemine otururken Ankara'da bir açılışa katılan Yavaş'a konuya ilişkin soru yöneltildi.

Yavaş'dan kısa ama CHP'lileri şaşkına çeviren bir cevap geldi.

İDDİALARI YALANLAMADI

İddiaları yalanlamayan Yavaş, konuyu basıntan takip ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Biz de basından duyduk. Gelişmeleri hep birlikte izleyelim olur mu?