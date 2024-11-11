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Haber Merkezi

Ankara'da gündem Büyükşehir Belediyesi'nin konserlere harcadığı ücretler..

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) ilk olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sahneye çıkarttığı ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'e 69 milyon Türk Lirası tutarında ödeme yaptığı belirtilmişti.

Bu iddiaların ardından ABB Başkanı Mansur Yavaş, konser tartışmaları nedeniyle bugün kameralar karşısına geçti.

Yavaş, konserlere harcanan fahiş ücretleri tek tek açıkladı.

MANSUR YAVAŞ AÇIKLADI: TAN TAŞÇI'YA 41 MİLYON LİRA ÖDEME

Yavaş, çok tartışılan Ebru Gündeş konseri için toplam 44 milyon lira ödendiğini açıkladı.

Candan Erçetin konseri için de 80 milyon TL ödendiği iddialarına yanıt veren Yavaş, 8 sanatçıya toplam 94 milyon TL ödeme yapıldığını söyledi.

Ayrıca Yavaş, Gülşen, Murat Boz ve Mor ve Ötesi konserleri için de 78 milyon 500 bin TL ödeme yapıldığını belirtti.

Yavaş'ın açıkladığı harcamalardan birisi de 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndaki Tan Taşçı konseri oldu.

Yavaş, Tan Taşçı konserine 41 milyon 950 bin lira ödendiğini söyledi.

TAN TAŞÇI'DAN YANIT GELDİ

Bunun üzerine ünlü sanatçı Tan Taşçı'dan da bir açıklama geldi.

Konser organizasyon bedeli ile sanatçı bedelinin farklı şeyler olduğunun altını çizen Taşçı, organizatörün ne harcadığının sanatçı dahilinde olmadığını belirtti.

"ORGANİZATÖRÜN NE HARCADIĞI SANATÇININ BİLGİSİ DAHİLİNDE DEĞİLDİR"

Taşçı, şu ifadeleri kullandı: