Ankara'da gündem Büyükşehir Belediyesi'nin konserlere harcadığı ücretler..
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) ilk olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sahneye çıkarttığı ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'e 69 milyon Türk Lirası tutarında ödeme yaptığı belirtilmişti.
Bu iddiaların ardından ABB Başkanı Mansur Yavaş, konser tartışmaları nedeniyle bugün kameralar karşısına geçti.
Yavaş, konserlere harcanan fahiş ücretleri tek tek açıkladı.
MANSUR YAVAŞ AÇIKLADI: TAN TAŞÇI'YA 41 MİLYON LİRA ÖDEME
Yavaş, çok tartışılan Ebru Gündeş konseri için toplam 44 milyon lira ödendiğini açıkladı.
Candan Erçetin konseri için de 80 milyon TL ödendiği iddialarına yanıt veren Yavaş, 8 sanatçıya toplam 94 milyon TL ödeme yapıldığını söyledi.
Ayrıca Yavaş, Gülşen, Murat Boz ve Mor ve Ötesi konserleri için de 78 milyon 500 bin TL ödeme yapıldığını belirtti.
Yavaş'ın açıkladığı harcamalardan birisi de 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndaki Tan Taşçı konseri oldu.
Yavaş, Tan Taşçı konserine 41 milyon 950 bin lira ödendiğini söyledi.
TAN TAŞÇI'DAN YANIT GELDİ
Bunun üzerine ünlü sanatçı Tan Taşçı'dan da bir açıklama geldi.
Konser organizasyon bedeli ile sanatçı bedelinin farklı şeyler olduğunun altını çizen Taşçı, organizatörün ne harcadığının sanatçı dahilinde olmadığını belirtti.
"ORGANİZATÖRÜN NE HARCADIĞI SANATÇININ BİLGİSİ DAHİLİNDE DEĞİLDİR"
Taşçı, şu ifadeleri kullandı:
Bir konser organizasyon bedeli ile sanatçı bedeli farklı kavramlardır.
Organizasyon bedeli demek
sanatçı ve ekibine ödenen bedel dışında başka gider ve masrafları da içerir ve organizatörün ne harcadığı, neyi ne kadara malettiği sanatçının bilgisi ve kontrolü dahilinde değildir.
Yani senin düğününde 500 bin bedelle sahneye çıkabiliriz, fakat sen düğüne 5 milyon masraf yapabilirsin. Bu senin bileceğin iştir!
Konu hakkında geçtiğimiz gün yazdığım gönderide de dediğim gibi; Bu gündem memleketteki siyasi savaşların bize seken sonuçlarıdır.
Lütfen kendimizi daha ciddi ve gerçek gündemler için PARALAYALIM!
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