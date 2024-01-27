Mansur Yavaş'ın adaylık tanıtım toplantısında CHP logosu yer almadı

Yerel seçimlere sayılı günler kaldı..
31 Mart'ta yerel yönetimler için sandık başına gidecek olan seçmen, 5 yıl boyunca şehrini emanet edecek kişi ve kişileri belirleyecek.
Siyasi partiler de hazırlıklar sürerken, seçimlerin en kritik olduğu yerlerden biri de Ankara.
CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı yeniden aday gösterdiğini ilan etmesinin ardından ilde seçim çalışmaları başladı..
Bu kapsamda Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda adaylık tanıtımı yapılırken bir yandan da Mansur Yavaş 2019'dan bu yana yaptığı projeleri açıklayacak.
"5 Yılın Projelerini Tanıtım Toplantısı" başlığıyla Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.
Ancak salonda yapılan hazırlıklarda asılan afişler dikkat çekti.
Afişlerde CHP logoları yer almadı
Salona “Bir sevdadır Mansur Yavaş” ve “Sayende kimse yatağa aç girmedi” yazılı pankartlar asılırken, CHP logolarının yer almadığı görüldü..
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