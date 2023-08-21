Mansur Yavaş'ın atadığı müdürden personele küfür ve hakaret CHP’li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde mobbing görüntüleri ortaya çıktı. Yavaş’ın atadığı Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, personeline küfür yağdırıp saldırdı.

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ensonhaber.com

CHP'li belediyelerde skandalların ardı arkası kesilmiyor.

Son yerel seçim sonrası çok sayıdaki vaatlerle göreve gelen belediye başkanları, hizmette adeta sınıfta kaldı.

Özellikle 3 büyükşehir; İstanbul, İzmir ve Ankara tepkilerin odağındaki yönetimlerin başında yer alıyor.

ABB personeline mobbing

Kentler, zamlar ve hizmet yetersizliği gibi konularla gündeme gelirken yaşanan son olayla rezalete imza atıldı.

Olayın adresi ise CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi.

Yavaş'ın Sosyal Hizmetler Daire Başkanı olarak atadığı Adnan Tatlısu'nun belediye personeline uyguladığı mobbing ortaya çıktı.

Hakaret yağdırdı, saldırdı

Tatlısu, telefonda konuştuğu belediye personeline küfürler yağdırdı.

"Sen istifa et, şimdi gelip seni s…. Hanımın da istifa etsin." ifadelerini kullanan Tatlısu, bununla da yetinmedi.

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ardından bir görüntü daha yayınlandı.

ABB personeline küfürler edip işten atacağını söyleyen Tatlısu'nun, sonrasın da ise çalışana saldırdığı anlar ortaya çıktı.

Söz konusu video sosyal medyada dolaşıma girince tepkiler çığ gibi büyüdü.

"Ankara mafyavari yöntemlerle yönetiliyor"

Konuya ilişkin bir açıklama da Osman Gökçek'ten geldi.

Gökçek, videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu ekledi: