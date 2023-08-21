CHP'li belediyelerde skandalların ardı arkası kesilmiyor.
Son yerel seçim sonrası çok sayıdaki vaatlerle göreve gelen belediye başkanları, hizmette adeta sınıfta kaldı.
Özellikle 3 büyükşehir; İstanbul, İzmir ve Ankara tepkilerin odağındaki yönetimlerin başında yer alıyor.
ABB personeline mobbing
Kentler, zamlar ve hizmet yetersizliği gibi konularla gündeme gelirken yaşanan son olayla rezalete imza atıldı.
Olayın adresi ise CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi.
Yavaş'ın Sosyal Hizmetler Daire Başkanı olarak atadığı Adnan Tatlısu'nun belediye personeline uyguladığı mobbing ortaya çıktı.
Hakaret yağdırdı, saldırdı
Tatlısu, telefonda konuştuğu belediye personeline küfürler yağdırdı.
"Sen istifa et, şimdi gelip seni s…. Hanımın da istifa etsin." ifadelerini kullanan Tatlısu, bununla da yetinmedi.
O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ardından bir görüntü daha yayınlandı.
ABB personeline küfürler edip işten atacağını söyleyen Tatlısu'nun, sonrasın da ise çalışana saldırdığı anlar ortaya çıktı.
Söz konusu video sosyal medyada dolaşıma girince tepkiler çığ gibi büyüdü.
"Ankara mafyavari yöntemlerle yönetiliyor"
Konuya ilişkin bir açıklama da Osman Gökçek'ten geldi.
Gökçek, videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu ekledi:
Mansur Yavaş’ın şiddete dayalı yönetim şeklinin bir örneğini sosyal hizmetler daire başkanı Adnan Tatlısu’nun sosyal medyaya düşen konuşmasında görebilirsiniz.
Ankara Belediye personeli maalesef bu hakaretlere maruz kalıyor.
Ankara’yı mafyavari yöntemlerle yöneten bu zihniyete vatandaşımız sandıkta gereken cevabı verecek.