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İHA

İstanbul Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu için toplanan kalabalığa seslenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, burada yaptığı açıklama ile yeni bir tartışmayı gündeme getirmişti.

Yavaş, açıklamalarında polisin Doğu'daki tavrı ile İstanbul'daki tavrını karşılaştırmıştı.

"EMNİYET GÜÇLERİNDEN BURADAKİ GENÇLERE DE PANMUK ŞEKERİ İKRAM ETMELERİNİ BEKLİYORUZ"

Mansur Yavaş konuşmasında, şu ifadeleri kullanmıştı:

Dün Doğu'da bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz.

DEM PARTİ'DEN SERT YANIT

Mansur Yavaş'ın 'pamuk şeker' açıklamasına DEM Parti'den sert tepki geldi.

Önce sosyal medya hesaplarından DEM Parti'ye oy verenler tepkisini gösterirken ardından da DEM Partili vekiller tepkilerini yazmaya başladı.

DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Mansur Yavaş, kusura bakma, Kürtler sana oy vermez, an itibariyle CB adaylığından vazgeç!" açıklamasında bulunurken, Pervin Buldan ise, Mansur Yavaş'ın sözlerini paylaşıp "Faşo" dedi.

OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ ORATAYA ÇIKTI

Mansur Yavaş'ın fitilini ateşlediği tartışmanın yankıları sürerken, olaya ait görüntülere ulaşıldı.

Görüntülerde, Konak Mahallesi'nde bulunan Kent Meydanı'nda Cizrelilerin yoğun katılım gösterdiği kutlamalarda görev alan polis memurlarının, alana gelen çocuklara pamuk şeker dağıttığı görüldü.