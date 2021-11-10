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    Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş, toprağa verildi

    Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş, son yolculuğuna uğurlandı.
    • DHA
    • 10.11.2021 - 16:57
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 17:26
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    Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş, toprağa verildi

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 1,5 yıldır özel hastanede kanser tedavisi gören kardeşi Sabri Yavaş, bu sabah yaşamını yitirdi.

    CENAZESİ BEYPAZARI'NA GÖTÜRÜLDÜ

    Sabri Yavaş'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak, memleketi Beypazarı ilçesine götürüldü.

    PARTİ LİDERLERİ KATILDI

    Başkan Yavaş, taziyeleri kabul etti. Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, milletvekilleri, belediye başkanları ile çok sayıda kişi katıldı.

    TOPRAĞA VERİLDİ

    Sabri Yavaş, Cemil Ercan Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

    Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş, toprağa verildi VİDEO

    Mansur Yavaş ın kardeşi Sabri Yavaş, toprağa verildi #1

    Mansur Yavaş ın kardeşi Sabri Yavaş, toprağa verildi #2

    Mansur Yavaş ın kardeşi Sabri Yavaş, toprağa verildi #3

    Mansur Yavaş ın kardeşi Sabri Yavaş, toprağa verildi #4

    Mansur Yavaş ın kardeşi Sabri Yavaş, toprağa verildi #5

    Mansur Yavaş ın kardeşi Sabri Yavaş, toprağa verildi #6

    Mansur Yavaş ın kardeşi Sabri Yavaş, toprağa verildi #7

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