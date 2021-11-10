Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş, son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 1,5 yıldır özel hastanede kanser tedavisi gören kardeşi Sabri Yavaş, bu sabah yaşamını yitirdi.

CENAZESİ BEYPAZARI'NA GÖTÜRÜLDÜ

Sabri Yavaş'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak, memleketi Beypazarı ilçesine götürüldü.

PARTİ LİDERLERİ KATILDI

Başkan Yavaş, taziyeleri kabul etti. Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, milletvekilleri, belediye başkanları ile çok sayıda kişi katıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Sabri Yavaş, Cemil Ercan Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş, toprağa verildi VİDEO

























