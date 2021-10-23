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    Mansur Yavaş'ın korumalarının Beyaz TV muhabirine saldırdığı anlar

    Mansur Yavaş'ın beraberindeki grup ve korumaları, kitre bebek skandalıyla ilgili soru sormak isteyen Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak'a saldırdı.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2021 - 14:35
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    Mansur Yavaş'ın korumalarının Beyaz TV muhabirine saldırdığı anlar

    Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Başkan Mansur Yavaş'ın memleketi Beypazarı'daki Beypazarı Kent Müzesi'ne bağışlanmak üzere 44 adet kitre bebek alındı.

    Belediye tarafından alınan oyuncak biblo bebeklere fahiş bir fiyat ödendiği ortaya çıktı.

    44 BEBEĞE 366 BİN LİRA

    İhale yoluyla satın alınan ve piyasada 150 ile 700 tl arasında değişen 44 bebeğe belediyenin 366 bin lira ödedeği anlaşıldı.

    Mansur Yavaş’ın korumaları, Beyaz TV muhabirini dövdü VİDEO

    SORU SORULUNCA ÇILGINA DÖNDÜLER

    Mansur Yavaş, dün Beypazarı Kent Tarihi Müzesi'nin açılışına katılmıştı. Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak, Yavaş'a bu vurgunu sormak istedi.

    Yavaş'a yöneltilen soru beraberindekileri kızdırınca ortalık karıştı. Çatak, Mansur Yavaş'ın beraberindeki kalabalık grubun ve korumalarının saldırısına uğradı.

    O ANLARIN KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

    O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kalabalık bir grubun Çatak'ı köşeye sıkıştırarak dakikalarca şiddet uyguladığı görülüyor.

    Mansur Yavaş ın korumalarının Beyaz TV muhabirine saldırdığı anlar #1

    Mansur Yavaş ın korumalarının Beyaz TV muhabirine saldırdığı anlar #2

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