Mansur Yavaş'ın korumalarının Beyaz TV muhabirine saldırdığı anlar

Mansur Yavaş'ın beraberindeki grup ve korumaları, kitre bebek skandalıyla ilgili soru sormak isteyen Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak'a saldırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Başkan Mansur Yavaş'ın memleketi Beypazarı'daki Beypazarı Kent Müzesi'ne bağışlanmak üzere 44 adet kitre bebek alındı.

Belediye tarafından alınan oyuncak biblo bebeklere fahiş bir fiyat ödendiği ortaya çıktı.

44 BEBEĞE 366 BİN LİRA

İhale yoluyla satın alınan ve piyasada 150 ile 700 tl arasında değişen 44 bebeğe belediyenin 366 bin lira ödedeği anlaşıldı.

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SORU SORULUNCA ÇILGINA DÖNDÜLER

Mansur Yavaş, dün Beypazarı Kent Tarihi Müzesi'nin açılışına katılmıştı. Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak, Yavaş'a bu vurgunu sormak istedi.

Yavaş'a yöneltilen soru beraberindekileri kızdırınca ortalık karıştı. Çatak, Mansur Yavaş'ın beraberindeki kalabalık grubun ve korumalarının saldırısına uğradı.

O ANLARIN KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kalabalık bir grubun Çatak'ı köşeye sıkıştırarak dakikalarca şiddet uyguladığı görülüyor.







