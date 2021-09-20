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    Mansur Yavaş'ın makam araçlarına binmiyorum sözleri gündemde

    Mansur Yavaş'ın makam araçlarına binmiyorum sözleri gündemde

    Makam araçlarını sattığını ve belediyeye ait minibüsle işe gelip gittiğini belirten Mansur Yavaş, Mercedes marka lüks bir makam aracı kullanırken görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2021 - 10:11
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 10:31
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    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, makam aracını sattığını, belediyeye minibüsle gidip geldiğini söylüyordu.

    Kısa süre sonra Mansur Yavaş'ın bahsettiği minibüsün, VIP bir araç olduğu anlaşıldı.

    Mansur Yavaş'ın Ankara'da bir programa katılırken lüks makam aracına binmesi, bu tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

    Yavaş'ın, Anıtkabir'de düzenlenen programa katılmak için kullandığı lüks makam aracının fiyatı milyonların üzerinde.

    NE DEMİŞTİ

    Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın programında konuşan Mansur Yavaş, "Makam araçlarımı sattım. Kendim minibüsle gelip gidiyorum. Makam araçlarını satarak 70 milyon civarında tasarruf ettik." ifadelerini kullanmıştı

    Mansur Yavaş: Makam araçlarımı sattım minibüsle gelip gidiyorum ViDEO

    Mansur Yavaş ın makam araçlarına binmiyorum sözleri gündemde #1

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