Mansur Yavaş'ın söz verip tutmadığı vaatleri Ankaralı seçmenler, mevcut Belediye Başkan'ı Mansur Yavaş'ın 5 yıl önce söz verip yerine getirmediği vaatleri altında seçime gidiyor.

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ensonhaber.com

Türkiye, seçim arifesine girdi...

Bir yandan vaatler öteki taraftan projeler adaylarca seçim meydanlarında yankılanırken seçmenler de şehrini emanet edeceği isimleri belirleyecek.

Hal böyle olunca Ensonhaber de söz verilip de yerine getirilmeyen vaatleri mercek altına aldı.

İncelenen mevcut belediye başkanlarından Mansur Yavaş'ın vaat edip de yerine getirmediği onlarca proje olduğu ortaya çıktı.

İşte yerine getirilmeyen o vaatler...

İşte Yavaş'ın göreve geleceği zaman vatandaşlara vaat ettikleri ve yapmadıkları...

* Ulus ve Kızılay araç trafiğine kapatılacaktı. Cebeci Dışkapı istikametinde troleybüs yapılacaktı.

* Monoray Ulaşım Sistemi kurulacaktı.

* 32 kilometre bisiklet yolu projesi yapılacaktı.

* Her mahalleye en az bir kreş inşa edilecekti.

* Her semte etkinlik için bir mekan projesi gerçekleştirilecekti.

* Her mahallede ücretsiz etüt merkezleri kurulacaktı.

* Her okula bir hemşire projesi yerine getirilecekti.

* Köylerdeki evlerin çatılarına güneş enerjisi projesi oluşturulacaktı.

* Barajların üstünü güneş enerjisiyle kapatma projesi yapılacaktı.

* Köylere sağlık merkezi projesi devreye sokulacaktı.

* Zihinsel engelliler yaşam köyü projesi de diğer yapılacaklardan biriydi.

* Gölbaşı Bilişim Üssü projesi de vaat edilip unutuldu.

* Mamak Teknoloji Üniversitesi projesi de yerine getirilmeyen vaatlerden biri oldu.