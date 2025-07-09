Mansur Yavaş'tan 'ABB'ye operasyon' açıklaması: Görevi bırakmaya razıyım

CHP'nin gündemi rüşvet ve yolsuzluk...

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda son olarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı.

TUTUKLAMALARA TEPKİ GÖSTERDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sözcü TV'de gerçekleşen dayanışma yayınına katıldı.

Mansur Yavaş, burada yaptığı açıklamada, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın da tutuklanmasına tepki gösterdi.

"BİR İFTİRAYLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİRİZ"

"Önüne gelen 'Ankara'ya da operasyon olacak mı?' diye soruyor" diyen Yavaş, "Ankara'ya operasyon olması için hiçbir sebep yok, olsa olsa bir iftirayla karşı karşıya kalabiliriz. Karşı tarafta kim varsa onlarla siyaseten yarışmak istiyoruz." dedi.

"GÖREVİ BIRAKMAYA RAZIYIM"

Yavaş, "Tutukluluğun telafisi yok. İkincisi bu hukuksuzluklar, son zamanlarda belediye başkanlarımıza yapılanlar, şunu ifade etmek isterim. Eğer gerçekten amaç sadece CHP'li belediye başkanlarının önünü kesmek, onları çalıştırmamaksa ben hemen bugün görevi bırakmaya razıyım." ifadesini kullandı.

"HAKLARIMIZI KULLANIRIZ, SAVUNMAMIZI YAPARIZ"

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara sert tepki gösteren Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

Maalesef hukuksuzluklara bugün bir halka daha ekleniyor. Zeydan Başkan tutuklandı. Gerçekten çok üzgünüz, kendisine geçmiş olsun diyoruz. Basından duyduğumuz kadarıyla 10 yıl önceki bir olaydan bu şekilde tutuklanması ve bir iftiracının sözleriyle tutuklanması, sadece onun sözlerine itibar edilmesi son derece üzücü. 10 yıldır delilleri değiştirmemiş, kaçma şüphesi olmayan bir şahıs neden tutuklanır. Yargılayın, o da rahatça kendisini savunsun. Mahkum olursa herkes cezasını çekmeye razı. Bizim dokunulmazlığımız yok. Şöyle bir usul var. Bizler belediye başkanları kamu görevlileri olarak, diğer kamu görevlileri gibi hakkımızda herhangi bir suç isnat edildiği zaman mülkiye müfettişleri gelir inceler, yasal haklarımızı kullanırız, savunmamızı yaparız. İki türlü karar verir. Ya soruşturmaya gerek var, ya da gerek yok der. Bunların hepsi atlanıyor. Sayıştay gelir, kamu zararı varsa savcılığa verir.

"BAŞKANLARI KARALAMAK SON DERECE YANLIŞ"