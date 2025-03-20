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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve yolsuzluk operasyonu...

Dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu Mansur Yavaş ziyarete gitti.

İmamoğlu gözaltına alındığı sıralarda Tayvan'da olan Yavaş, sabah saatlerinde İstanbul'a indi.

Dilek İmamoğlu'nu ziyaret ettikten sonra gazetecilere kısa bir açıklama da yapan Yavaş, adaylık sorusuna yanıt verdi.

ADAYLIK SORUSUNA YANIT VERDİ

"Akşam vakti de Saraçhane’deyiz. Özgür Bey’le beraber bir yine aynı şekilde miting yapılacak. Herkes kalbinden geçenleri, protestolarını akşam bildirecekler." diyen Yavaş, adaylık sorusu için ise "Burası yeri değil." dedi.

"SANDIK BAŞINA GİDECEĞİM"

Yavaş, 23 Mart'ta İmamoğlu'nun aday olduğu CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimi hakkındaki soruyu da yanıtladı. Yavaş, sandık başına gidip oy kullanacağını açıkladı.